22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словацкие теннисистки сравняли счет в матче Кубка Федерации с белорусками. В четвертой игре на корте "Чижовка-Арены" Виктория Кужмова одолела Александру Саснович со счетом 6:1, 7:6 в плей-офф Мировой группы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На старте встречи соперница из Словакии смогла справиться со своей подачей и острее Александры Саснович действовала в атаке. Во второй партии белоруске удалось навязать упорную борьбу словачке, но на тай-брейке Кужмовой удалось нанести несколько острых ударов, которые и решили исход встречи.

В парной игре, в которой и определится победитель поединка, у белорусок на корт сегодня должны выйти Лидия Морозова и Вера Лапко, а у словачек - Яна Чепелова и Виктория Кужмова.-0-

Фото Дениса Костюченко