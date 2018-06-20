СМИ сообщают о готовящейся отставке тренера сборной Египта по футболу

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер национальной сборной Египта по футболу, аргентинский специалист Эктор Купер будет отправлен в отставку. Как пишет газета El Watan, такое решение приняла Египетская футбольная ассоциация (ЕФА).
Согласно информации СМИ, Эктор Купер и весь штаб сборной Египта будут уволены в полном составе после завершения последнего матча команды на ЧМ-2018 по футболу.
Сборная Египта 19 июня в матче второго тура чемпионата уступила сборной России со счетом 1:3 и практически лишилась шансов на выход в плей-офф мирового турнира. Это поражение стало для сборной Египта вторым на ЧМ-2018: в первом туре они потерпели поражение от команды Уругвая со счетом 0:1.
25 июня команда Египта встретится со сборной Саудовской Аравии на стадионе в Волгограде.
Сборная Египта принимает участие в чемпионате мира по футболу впервые за 28 лет.-0-
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