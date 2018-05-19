Смолевичская "Виктория" победила английский "Сурбитон" на Кубке Европы по хоккею на траве

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеистки смолевичской "Виктории" победили английский "Сурбитон" со счетом 3:2 на Кубке Европы в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионки Беларуси после поражения на старте турнира от голландского "Хертогенбоша" (0:5) продолжили борьбу в одном из самых престижных еврокубковых турниров в хоккее на траве за 5-8-е места. В матче с хозяевами турнира они смогли добиться успеха в серии пенальти. Основное время встречи завершилось вничью - 2:2. Авторами голов у "Виктории" стали Надежда Литасова и Диана Хмылова, которая также нанесла решающий бросок с шестиметровой точки. Белорусская команда продолжит выступление в Лондоне поединком за пятое место с немецким клубом "Мангеймер". Встреча состоится 20 мая.

В дивизионе Трофи европейского кубка выступает гродненский "Ритм". Одна из самых титулованных команд страны уверенно начала выступление в Дублине, где в первом матче обыграла чешскую "Славию" - 6:3. Гродненская команда сыграет также на предварительной стадии в группе А с английским "Холкомбом" (19 мая) и украинской "Сумчанкой" (20 мая). Победитель группы сыграет в финале с лучшей командой квартета В.

В мужском розыгрыше европейского кубка в дивизионе Трофи две белорусские команды "Минск" и брестский "Строитель" выступают в Вене. Столичная дружина в серии пенальти одолела польскую "Познань" - 3:2, а хоккеисты "Строителя" были сильнее шотландского "Гранжа" - 2:1. Во втором туре "Минск" и "Строитель" встретились между собой. Успех праздновали минчане - 4:2. ХК "Минск" лидирует в турнирной таблице группы А и практически обеспечил себе участие в финале турнира.-0-