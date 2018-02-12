Сноубордистка из США Андерсон выиграла золотую награду в дисциплине слоупстайл на зимних ОИ

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сноубордистка из США Джеми Андерсон выиграла золотую награду в дисциплине слоупстайл на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале, который состоял из двух попыток, она получила 83,00 балла. Немного больше ошибок допустила канадка Лори Блуин, занявшая второе место - 76,33 балла. Бронзовым призером Игр стала Энни Рукаярви из Финляндии - 75,38.

Фото Синьхуа - БЕЛТА.

Соревнования у сноубордистов продолжатся 13 февраля, медали у мужчин и женщин будут разыграны в дисциплине хафпайп.-0-