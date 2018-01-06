Соискатели наград определятся на хоккейном Рождественском турнире в Минске

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси завершится сегодня на льду минской "Чижовка-Арены". После матчей 3-го тура группового раунда станут известны участники завтрашних медальных поединков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предварительной группе А судьба первого места определится в игре команды Президента Беларуси и хоккеистов Швейцарии, которая начнется на большой площадке в 19.00. Хозяевам соревнований достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в главный финал, а швейцарцев устроит только победа. Белорусы в первом туре обыграли команду Объединенных Арабских Эмиратов - 12:7, а затем взяли верх над дебютантами турнира хоккеистами Китая - 14:9. Швейцарская дружина победила гостей из Китая - 7:4 и сыграла вничью с ОАЭ - 4:4. Хоккеисты КНР и ОАЭ сегодня сыграют между собой в 13.00 (большая площадка).

Матчи квартета В пройдут сегодня на малой площадке "Чижовка-Арены". В 12.30 на лед выйдут аутсайдеры команды Швеции и Балкан, а в 19.30 сыграют лидеры - хоккеисты Чехии и России, у которых по две крупные виктории. Чехи победили шведов (19:3) и балканцев (25:3), россияне выиграли у шведов со счетом 15:0, а у балканцев - 19:1.

Команды, которые финишируют первыми в своих группах, 7 января в 18.00 сыграют в решающем поединке за главный приз, а в 13.00 бронзу разыграют дружины, которые займут вторые итоговые позиции. Обе встречи состоятся на большой площадке "Чижовка-Арены".

Параллельно со взрослыми сильнейших определяют и юные участники республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. Сегодня здесь также станут известны участники встреч за награды. После двух игровых дней в предварительной группе А лидируют минские "Грифоны", квартет В возглавляет другая столичная команда - "Медведь". Финальный поединок этого турнира состоится 7 января на льду малой площадки "Чижовка-Арены", начало в 14.30.-0-