Солигорский "Шахтер" пробился в 2-й раунд квалификации футбольной Лиги Европы

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских футбольных клуба вышли во второй квалификационный раунд Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Футболисты минского "Динамо" на обновленной динамовской арене принимали ирландский "Дерри Сити" и проиграли 1:2, но за счет гостевой виктории со счетом 2:0 вышли во второй раунд. Следующим соперником минчан будет словацкий клуб "Дунайска Стреда".
Солигорский "Шахтер" принимал на своем поле валлийский "Коннас-Ки" и выиграл 2:0. На 25-й минуте Элис Бакай открыл счет с пенальти, а за 10 минут до финального свистка Максим Бордачев забил второй гол. Неделю назад горняки победили на выезде с результатом 3:1. Во втором круге команда Сергея Ташуева встретится с польским "Лехом" (Познань).
Еще один представитель Беларуси в Лиге Европы - обладатель Кубка страны брестское "Динамо" стартует с 2-го раунда квалификации. 26 июля брестчане примут греческий "Атромитос" на своем поле, а 2 августа сыграют в Афинах.
В главном клубном турнире Старого Света - Лиге чемпионов борисовский БАТЭ стартует с 2-го круга. Соперником борисовчан будет финский ХИК из Хельсинки.-0-
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