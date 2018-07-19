Солигорский "Шахтер" пробился в 2-й раунд квалификации футбольной Лиги Европы

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских футбольных клуба вышли во второй квалификационный раунд Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты минского "Динамо" на обновленной динамовской арене принимали ирландский "Дерри Сити" и проиграли 1:2, но за счет гостевой виктории со счетом 2:0 вышли во второй раунд. Следующим соперником минчан будет словацкий клуб "Дунайска Стреда".

Футболисты минского "Динамо" вышли в 2-й раунд квалификации Лиги Европы Футболисты минского "Динамо" на обновленной динамовской арене принимали ирландский "Дерри Сити" и пропустили гол на 7-й минуте после удара Алистера Роя.

Солигорский "Шахтер" принимал на своем поле валлийский "Коннас-Ки" и выиграл 2:0. На 25-й минуте Элис Бакай открыл счет с пенальти, а за 10 минут до финального свистка Максим Бордачев забил второй гол. Неделю назад горняки победили на выезде с результатом 3:1. Во втором круге команда Сергея Ташуева встретится с польским "Лехом" (Познань).

Еще один представитель Беларуси в Лиге Европы - обладатель Кубка страны брестское "Динамо" стартует с 2-го раунда квалификации. 26 июля брестчане примут греческий "Атромитос" на своем поле, а 2 августа сыграют в Афинах.

В главном клубном турнире Старого Света - Лиге чемпионов борисовский БАТЭ стартует с 2-го круга. Соперником борисовчан будет финский ХИК из Хельсинки.-0-