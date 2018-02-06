Соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пхенчхане могут быть отменены из-за мороза

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнование по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея) отменят, если температура в день соревнований опустится до минус 20 градусов, сообщает ТАСС.

Решающее значение будет иметь влажность воздуха: при низких показателях соревнования могут проходить и при минус 30 градусах, однако на территории Пхенчхана влажность достаточно высокая.

Ранее отмечалось, что зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане могут стать самыми холодными за последнюю четверть века. Организаторы Олимпиады особенно обеспокоены церемонией открытия, которая состоится 9 февраля в Пхенчхане. Температура воздуха в этот день может составить 7 градусов по Фаренгейту (около минус 14 градусов по Цельсию), мороз может сопровождаться холодным ветром. Чтобы зрители чувствовали себя комфортно на открытом стадионе, им выдадут грелки для рук и одеяла. Между рядами разместят переносные газовые нагреватели. Кроме того, посетители смогут купить горячие напитки и продукты питания на стадионе.-0-