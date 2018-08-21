Соревнования по велобиатлону впервые проведут в Минске 8 сентября

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап открытого первенства по велобиатлону проведут в минском парке им. Павлова 8 сентября, сообщили БЕЛТА в администрации Московского района Минска.

Начнутся соревнования в 14.30, принять участие в них смогут все желающие - как граждане Беларуси, так и иностранцы не моложе 18 лет. В каждой команде должно быть три человека (два мужчины и одна женщина или наоборот). Заявки принимаются до 3 сентября в письменном или электронном виде по адресу: Минск, ул.Космонавтов, 56, e-mail: foc-moskovski@mail.ru.

Соревнования такого рода проводятся в Беларуси впервые, их пробный этап накануне состоялся среди предприятий, организаций и учреждений Московского района города. Мероприятие направлено на популяризацию велосипедного движения. В перспективе такие турниры планируется проводить ежегодно.

"Велобиатлон - это праздник здорового образа жизни и отличного настроения, командное спортивно-развлекательное состязание, сочетающее заезды на велосипеде и стрелковые этапы. Приглашаем интересно провести время, поболеть за друзей, коллег, а также за понравившуюся команду", - отметили организаторы.

Победитель и призеры будут награждаться не только медалями и дипломами, но и денежными призами, подарками.-0-