Совмин определил, как спортсмены будут возмещать потраченные на их подготовку деньги

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси утвердил положение о порядке возмещения средств, затраченных на спортивную подготовку, их размерах и направлениях использования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на постановление Совмина от 19 июля 2018 года №548.

Случаи возмещения средств, затраченных на спортивную подготовку, определены законом "О физической культуре и спорте". Это систематическое нарушение обязанностей по участию спортсмена в официальных спортивных мероприятиях (за исключением случаев, связанных с ухудшением состояния здоровья), выступление за национальные и (или) сборные команды других государств, отказ от заключения гражданско-правового договора о спортивной подготовке или трудового договора.

Согласно утвержденному положению средства возмещает спортсмен или его законный представитель той спортивной организации, в которой спортсмен проходил подготовку.

Размеры возмещаемых средств установлены исходя из базовой величины на дату расторжения договора или письменного отказа от его заключения.

Так, для спортсмена, имеющего спортивное звание мастер спорта Беларуси международного класса, размер возмещения составит 400 базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br24,5), спортивный разряд кандидата в мастера спорта в игровых видах спорта, спортивное звание мастера спорта в иных видах спорта - 350 базовых величин, при отсутствии у спортсмена спортивного звания или спортивного разряда - 100 базовых величин.

75% суммы возмещенных средств направляется в доход соответствующих бюджетов, оставшаяся часть средств после выплаты необходимых налогов и сборов используется спортивной организацией на подготовку спортивного резерва.

Постановление вступило в силу с 19 июля.

Документ принят для исполнения норм закона от 9 января 2018 года "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "О физической культуре и спорте".-0-