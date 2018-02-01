Создан оргкомитет по подготовке и проведению матчевой встречи легкоатлетов Европы и США в Минске

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра от 31 января 2018 года №25р создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2019 году в Минске матчевой встречи по легкой атлетике между сборной командой Европы и командой Соединенных Штатов Америки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.
Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению матчевой встречи. При необходимости он уполномочен привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, Минского горисполкома и других организаций.-0-
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