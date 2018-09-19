Спортивный канал "Беларусь 5" подготовил масштабный сюрприз-премьеру к своему пятилетию

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный канал Белтелерадиокомпании "Беларусь 5" подготовил масштабный сюрприз-премьеру к своему пятилетию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Пока информация о нем держится в секрете, но в начале октября о проекте расскажут зрителям.

В октябре стартует совместный с Брестским гандбольным клубом имени Мешкова проект "Лига гандбола". Эта программа расскажет не только о флагмане белорусского гандбола, но и обо всех актуальных событиях в этом виде спорта.

В новом сезоне "Беларусь 5" предложит поклонникам биатлона новый сезон проекта "Огневой рубеж". Ведущая Анна Любенкова, корреспонденты и гости в студии расскажут о последних новостях мирового и белорусского биатлона. Авторы проекта покажут то, что обычно скрыто от глаз телезрителей. Эксклюзивные интервью с легендарными спортсменами, мнения экспертов и многое другое ожидает поклонников этого вида спорта.

Спортивный вещатель сделает упор на интерактив. На стадионах и аренах появятся переносные брендированные мини-студии, которые позволят ведущим и комментаторам общаться со специалистами и спортсменами непосредственно с места событий до начала соревнований, в перерывах между ними и после их окончания.

Уже сегодня на спортивном канале медиахолдинга выходят прогнозы погоды на турнирах, которые выполняют сразу две функции - информируют о погоде и анонсируют значимые мероприятия и старты. "Беларусь 5" покажет первые матчи футбольной сборной Беларуси в Лиге наций, игры минского "Динамо" и других хоккейных дружин в КХЛ, Континентальный кубок-2018 по легкой атлетике, международный турнир по бадминтону в Минске и многие другие соревнования.

С сентября на "Беларусь 5" начался новый сезон проекта "Пора по парам". Новые участники со всей республики будут соревноваться в мастерстве исполнения разных жанров спортивных бальных танцев.

Появилась и новая программа: "Матч-пойнт" будет рассказывать обо всех современных тенденциях мирового тенниса. В 26-минутных роликах звезды белорусского тенниса поделятся с телезрителями своим опытом и проведут настоящие мастер-классы. Ведущая проекта - Дарина Запольская.

Еще одной новостью телесезона на"Беларусь 5" стало избрание директора спортивного канала медиахолдинга Павла Булацкого в состав спортивного комитета Европейского вещательного союза. На ассамблее ЕВС в швейцарской Женеве он наряду с представителями Франции, Ирландии и Болгарии вошел в состав специального спортивного комитета, который во многом формирует телевизионную политику европейских компаний. Председателем комитета стал Свен Лескьер из Норвегии.-0-