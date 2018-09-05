Спортобъекты II Европейских игр должны быть готовы к маю 2019 года - Катулин

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивные объекты II Европейских игр должны быть полностью готовы к проведению соревнований в мае 2019 года. Об этом заявил сегодня директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин перед началом очередного заседания Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которое проходило в Национальном олимпийском комитете Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда.

"В наших планах сроком, когда все объекты II Европейских игр должны быть переданы под так называемый предстартовый карантин, является 6 мая 2019 года. Соответственно, это и срок готовности специалистов, - подчеркнул Георгий Катулин. - Уже проведены тестовые турниры - по пляжному футболу, дзюдо, гребле на байдарках и каноэ на тех объектах, которые примут соревнования Игр. В целом они получили очень высокую оценку. Однако после каждых таких турниров формируется перечень условий, которые требуют улучшения".

Георгий Катулин напомнил, что накануне состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и президента ЕОК Янеза Кочиянчича, во время которой обсуждался ход подготовки к II Европейским играм. "Мы знаем, куда двигаться. Главное - качественно реализовать все планы, которые у нас есть", - сказал он.

Лукашенко и Кочиянчич сверили часы в вопросе подготовки к II Европейским играм "Господин Кочиянчич, мне приятно в очередной раз встретиться с вами, сверить часы по главным нашим направлениям действий. Главное, конечно, это наша европейская олимпиада. Мы немало сделали в этом направлении", - сказал глава государства.

Председатель Координационной комиссии ЕОК Спирос Капралос обратил внимание на необходимость удостовериться, что в процессе подготовки к Европейским играм все идет по плану, а также оказать консультационную помощь правительству страны-организатора, оргкомитету мультиспортивного форума в решении возникших вопросов.

"Конечно, очень многое уже проделано, но впереди еще огромный пласт работы. Сейчас основным фактором успеха является скорость принятия решений и, безусловно, их эффективность. В организацию игр вовлечено большое количество структур, поэтому итоговой результат зависит от согласованности их действий, - сказал Спирос Капралос. - Организация таких масштабных соревнований, как II Европейские игры, требует колоссальных затрат. На этом этапе нам следует детально рассмотреть каждое функциональное направление деятельности, а также дать определенные рекомендации и наметить пути совершенствования работы".

Участников заседания Координационной комиссии ЕОК приветствовали заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко и президент ЕОК Янез Кочиянчич. С белорусской стороны на нем присутствовали министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, председатель Мингорисполкома, председатель правления фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Андрей Шорец и другие официальные лица.

Программа заседания предусматривала презентации, которые провели руководители различных функциональных направлений дирекции. Участники мероприятия посетят объекты игр и ознакомятся с ходом их подготовки к форуму.

В ближайший уик-энд состоятся еще два тестовых турнира перед II Европейскими играми. В спорткомплексе Falcon club c 6 по 9 сентября пройдут международные соревнования категории "Фьючерз" по бадминтону, на "Palova-арене" у Дворца спорта 8 сентября сильнейших определят в баскетболе 3х3.-0-