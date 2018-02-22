Спортсмены Германии догнали норвежцев по числу завоеванных золотых наград Олимпиады-2018

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. По итогам очередного соревновательного дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане спортсмены Германии сравнялись с соперниками из Норвегии по количеству завоеванных золотых наград, но по-прежнему уступают им в медальном зачете, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Немцам удалось сравняться со скандинавами по число наград высшей пробы благодаря победе в командном турнире по лыжному двоеборью. Сейчас у возглавляющих медальный зачет норвежцев 35 (13 золотых, 12 серебряных, 10 бронзовых) наград. Спортсмены идущей второй команды Германии выиграли 25 (13, 7, 5) медалей. На третьем месте команда Канады - 24 (9, 7, 8).

Для белорусских болельщиков сегодняшний день ознаменован сенсационной победой отечественных биатлонисток Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой в женской эстафете 4х6 км. Успех девушек позволил сборной страны переместиться на 13-е место в медальном зачете с тремя наградами. Ранее в копилке белорусских олимпийцев было золото фристайлистки-акробатки Анны Гуськовой и серебро Дарьи Домрачевой, завоеванное в масс-старте.

Итоги дня:

Биатлон. Эстафета 4х6 км. Женщины.

1. Беларусь.

2. Швеция.

3. Франция.

Горные лыжи. Слалом. Мужчины.

1. Андре Мюрер (Швеция).

2. Рамон Ценхойзер (Швейцария).

3. Михаэль Матт (Австрия).

Горные лыжи. Комбинация. Женщины.

1. Мишель Гисин (Швейцария).

2. Микаэла Шиффрин (США).

3. Венди Холденер (Швейцария).

Лыжное двоеборье. Командное первенство. Мужчины.

1. Германия.

2. Норвегия.

3. Австрия.

Сноуборд. Биг-эйр. Женщины.

1. Анна Гассер (Австрия).

2. Джейми Андерсон (США).

3. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия).

Фристайл. Хафпайп. Мужчины.

1. Дэвид Уайз (США).

2. Алекс Феррейра (США).

3. Нико Портеус (Новая Зеландия).

Хоккей. Женщины.

1. США.

2. Канада.

3. Финляндия.

Шорт-трек. 500 м. Мужчины.

1. У Дацзин (Китай).

2. Хван Даэ Хен (Республика Корея).

3. Лим Хе Джун (Республика Корея).

1000 м. Женщины.

1. Сюзанна Шультинг (Нидерланды).

2. Ким Бутен (Канада).

3. Арианна Фонтана (Италия).

Эстафета 5000 м. Мужчины.

1. Венгрия.

2. Китай.

3. Канада.-0-