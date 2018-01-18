Спортсмены из КНДР выступят на Олимпиаде-2018 в четырех видах спорта

18 января, Сеул /БЕЛТА - ТАСС/. Спортсмены из КНДР будут состязаться на Олимпийских играх в Пхенчхане в четырех видах спорта. Об этом сообщил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Корея Ли Хи Бом.

По его словам, КНДР готова направить спортсменов для участия в соревнованиях по фигурному катанию (среди пар), горным лыжам, лыжным гонкам и женскому хоккею. Ли Хи Бом рассказал, что соответствующая договоренность была достигнута на состоявшихся 17 января в Пханмунджоме межкорейских переговорах на рабочем уровне.

В то же время глава НОК не сообщил точное число северокорейских атлетов, которые будут участвовать в Играх. По его словам, окончательное решение по этому поводу будет принимать Международный олимпийский комитет. "По сути, приглашением стран на Олимпиаду занимается МОК", - отметил Ли Хи Бом.

17 января состоялась третья за 10 дней встреча представителей КНДР и РК, где были достигнуты очередные договоренности об участии северокорейской делегации в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

20 января в штаб-квартире Международного олимпийского комитета пройдет встреча, в которой примут участие представители Национальных олимпийских комитетов Республики Корея и КНДР, а также представители оргкомитета Олимпийских игр 2018 года. Планируется, что на встрече будут определены имена спортсменов и должностных лиц, которые отправятся на Олимпиаду от НОК КНДР.-0-