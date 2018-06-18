Сразу три белорусские теннисистки сыграют на теннисном турнире в Испании

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу три белорусские теннисистки выступят на представительном турнире Mallorca Open в Испании с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первой на травяной корт выйдет Арина Соболенко, занимающая 43-е место в мировом рейтинге, ее соперницей сегодня будет бельгийка Алисон ван Эйтванк, у которой 44-я позиция в рейтинге WTA.

Виктория Азаренко (85-й номер мирового рейтинга) в поединке 1/16 финала сыграет с сербской теннисисткой Александрой Крунич (39), которая накануне стала победительницей турнира в голландском Хертогенбосе.

Александра Саснович (51) узнает свою первую оппонентку сегодня после окончания квалификационного этапа соревнований.

На еще одном "травяном" турнире в британском Бирмингеме белорусская теннисистка Вера Лапко (84) не сумела пробиться в основную сетку, уступив во втором раунде квалификации швейцарке Конни Перрин (160) - 6:0, 2:6, 2:6.-0-