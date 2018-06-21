ЭКСКЛЮЗИВ: История "Динамо" в фотообъективе БЕЛТА

Центральный вход на стадион "Динамо" с улицы Кирова. 1957 год

Стадион "Динамо". 1960 год

Стадион "Динамо". Торжественное открытие международного легкоатлитического матча между сборной СССР и США. 1963 год

Стадион "Динамо". 1967 год

Комсомольцы физфака БГУ шефствуют над олимпийским объектом. 1978 год

Московская Олимпиада. Минский стадион "Динамо" во время торжественного открытия футбольного турнира олимпийцев. 1980 год

Московская Олимпиада. Олимпийский огонь на минском стадионе "Динамо" несет трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь. 1980 год

Вид на стадион "Динамо". 1980 год