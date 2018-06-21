ЭКСКЛЮЗИВ: История "Динамо" в фотообъективе БЕЛТА

Стадион "Динамо". 1960 год
Стадион "Динамо". Торжественное открытие международного легкоатлитического матча между сборной СССР и США. 1963 год
Стадион "Динамо". 1967 год
Комсомольцы физфака БГУ шефствуют над олимпийским объектом. 1978 год
Московская Олимпиада. Минский стадион "Динамо" во время торжественного открытия футбольного турнира олимпийцев. 1980 год
Московская Олимпиада. Олимпийский огонь на минском стадионе "Динамо" несет трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь. 1980 год
Вид на стадион "Динамо". 1980 год