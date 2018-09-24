24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Стадион для пляжных видов спорта возведут под Гродно в 2019 году. Об этом сегодня сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый объект появится в парке активного отдыха "Коробчицкий Олимп". "Это будет небольшой стадион с трибунами, удобными и современными раздевалками и душевыми для спортсменов, с качественными площадками для пляжных видов - волейбола и футбола. Он позволит принимать матчи, турниры достаточно серьезного уровня", - отметил Олег Адрейчик.

Он рассказал, что инфраструктура для пляжного футбола в регионе продолжает развиваться. Возводится площадка на одной из баз отдыха под Гродно. Открылся стадион в Щучине. Несколько лет назад появилась тренировочная база для "пляжников" в Коложском парке в Гродно.

Сам вид спорта также становится в Гродненской области все популярней. Есть и достойные результаты. Впервые в 2018 году команда "Гроднооблспорт" стала чемпионом страны и обладателем Кубка Беларуси по пляжному футболу. Сегодня футболистов и тренеров команды-чемпиона чествовали в Гродно.

"Достижение не рядовое. Команда шла к нему несколько лет, набираясь опыта, повышая мастерство. Важно, что в составе дружины не профессионалы, а футболисты-любители. Вид спорта зрелищный, интересный, у него, уверен, есть будущее", - отметил Олег Андрейчик. Ряд футболистов из Гродно входят в состав национальной сборной страны.

"Игроки у нас собраны в основном молодые. Видим интерес со стороны подрастающего поколения. Поэтому, уверен, команда лишь в начале большего пути. Приятно, что и наш вид спорта в регионе поддерживают, оказывают ему внимание. Видим и зрительский интерес, например, на играх в Щучине собирался полный стадион", - отметил тренер команды "Гроднооблспорт" Василий Савич. Он подчеркнул, что перед командой стоит новый вызов. В мае 2019 года "Гроднооблспорт" представит страну на турнире в Португалии, где выступят свыше 30 чемпионов из европейских стран.-0-