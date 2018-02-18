Станислав Гладченко вышел в главный финал ОИ-2018 в лыжной акробатике

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Станислав Гладченко пробился в решающий раунд олимпийских соревнований, передает корреспондент БЕЛТА.
В первой финальной попытке белорус заработал 123,01 балла и занял 5-е место среди 12 участников. В следующем этапе выступали 9 фристайлистов, Станислав Гладченко вошел в число шести сильнейших, которые теперь проведут решающие прыжки за награды Олимпиады-2018.
Соревнования продолжаются.-0-
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