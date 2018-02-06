Старший тренер сборной Беларуси по биатлону рассказал о задачах Бьорндалена в Пхенчхане

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старший тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс в эфире "Беларусь 5" рассказал о задачах восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена в белорусской команде в качестве наставника на зимних Играх в Пхенчхане, сообщает БЕЛТА.

"Бьорндален спрашивает, что ему нужно делать? Он планирует участвовать в откатке лыж", - рассказал Юрий Альберс.

Как сообщалось, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил именитому норвежцу и мужу Дарьи Домрачевой отправиться на зимние Игры в составе белорусской делегации.

Юрий Альберс также рассказал о перспективах мужской биатлонной команды в Пхенчхане. "Результаты нашей мужской команды зависят не только от психологического состояния. Ранее у ребят были нюансы в изготовке при стрельбе и лежа, и стоя. Пытаемся устранить эти проблемы. Последние выступления показывают, что биатлонисты могут добавить. На медали тяжело рассчитывать, но хорошие результаты могут показать", - старший тренер.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля. Первые медали в биатлонных состязаниях будут разыграны 10 февраля у женщин в спринтерской гонке на 7,5 км. Мужчины проведут первую гонку (спринт) 11 февраля. Всего в биатлоне будет разыграно 11 комплектов наград.-0-