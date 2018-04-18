Стартовал заключительный этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу в России

Билеты четвертой категории предназначены только для граждан России, их стоимость меньше обычной. Всего ФИФА выделила 350 тыс. билетов данной категории, из них 60% были реализованы на первом этапе продаж.
По итогам первого этапа продаж было распределено 742 тысячи 760 билетов. Большинство заявок на билеты поступило из России (53%). Оставшиеся 47% билетов были куплены иностранными болельщиками, главным образом из Австралии, Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Израиля, Китая, Мексики, США.-0-
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