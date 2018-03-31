Столбцы принимают областные соревнования фестиваля плавания "Золотая рыбка"

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцах сегодня пройдут областные соревнования среди детей и подростков "Фестиваль плавания "Золотая рыбка" на призы Александры Герасимени", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Ареной проведения соревнований станет детско-юношеская спортивная школа Столбцовского района. В них примут участие более 150 ребят, которые стали победителями и призерами районных этапов фестиваля. Юные пловцы центрального региона будут состязаться в младшей (учащиеся 3-х классов) и старшей (учащиеся 4-х классов) возрастных группах.
В программу соревнований входят индивидуальные заплывы на дистанции 25 м вольным стилем среди мальчиков и девочек. Награды при этом будут разыгрываться как в личном, так и в командном первенстве. В этот же день пройдет и семейная эстафета 3х25 м, где в состав команд могут входить мама (бабушка), папа (дедушка) и ребенок.
Победители соревнований будут представлять Минскую область на республиканском этапе фестиваля "Золотая рыбка".
Всем участникам и гостям мероприятия будет предоставлена возможность посетить тренажерный зал ДЮСШ, мастер-класс по прикладному творчеству, проверить свои способности в соревнованиях по шахматам и шашкам. Кроме того, команды учреждений образования Столбцовского района проведут для гостей увлекательную спортландию.
Фестиваль плавания "Золотая рыбка" на призы Александры Герасимени проводится в рамках областного месячника "Минская Одиссея", целью которого является приобщение детей к здоровому образу жизни, развитие и популяризация плавания, а также выявление талантливых юных спортсменов региона.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4032 BYN
|2.399 BYN
|2.406 BYN
|USD
|1.9501 BYN
|1.948 BYN
|1.952 BYN
|RUB
|3.4023 BYN
|3.385 BYN
|3.405 BYN