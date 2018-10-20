Столичное футбольное дерби "Динамо" - "Минск" завершилось боевой ничьей

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ничейном столичном дерби футбольного чемпионата Беларуси забито шесть мячей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нигерийский форвард "Динамо" Кехинде Фатаи оформил хет-трик, на что "Минск" ответил дублем украинского полузащитника Владислава Насибулина и голом белорусского нападающего Евгения Шевченко - 3:3.

Еще два фаворита турнира свои встречи завершат позже: борисовский БАТЭ принимает у себя дома "Городею", солигорский "Шахтер" на своем поле будет соперничать с гродненским "Неманом".

Накануне "Витебск" у себя дома разгромил аутсайдера могилевский "Днепр" со счетом 3:0.

Еще три поединка состоятся 21 октября: "Динамо" (Брест) - "Торпедо" (Минск), "Смолевичи" - "Ислочь" (Минский район), "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино). Завершится тур 22 октября матчем "Луч" (Минск) - "Гомель".

Турнирное положение:

1. БАТЭ - 57 очков (23 матча),

2. "Витебск" - 50 (24),

3. "Динамо" (Минск) - 49 (24),

4. "Шахтер" - 48 (23),

5. "Динамо" (Брест) - 41 (23),

6. "Торпедо-БелАЗ" - 40 (23),

7. "Неман" - 38 (24),

8. "Слуцк" - 36 (24),

9. "Гомель" - 26 (24),

10. "Ислочь" - 24 (24),

11. "Минск" - 24 (25),

12. "Городея" - 22 (24),

13. "Смолевичи" - 21 (24),

14. "Торпедо" - 18 (24),

15. "Луч" - 17 (24),

16. "Днепр" - 13 (24).

Бомбардирскую гонку возглавляют Павел Савицкий ("Динамо", Брест) и Евгений Шикавка ("Слуцк"), забившие по 11 мячей.-0-