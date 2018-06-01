Столичное футбольное дерби завершилось победой "Динамо"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые матчи 10-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В столичном дерби на поле стадиона "Трактор" противостояние "Динамо" и "Минска" получилось на редкость упорным. Правда, многочисленные болельщики увидели лишь один гол. На 90-й минуте отличился Артем Быков, принесший победу "Динамо". Динамовцы набрали 23 очка и отстают от БАТЭ на 2 балла.

Во втором сегодняшнем поединке гродненский "Неман" примет солигорский "Шахтер". Гродненские футболисты занимают третье место в турнирной таблице, набрав 18 очков, их соперники отстают на 3 балла и занимают пятую позицию.

Лидер турнира БАТЭ свой десятый матч проведет 2 июня в гостях у "Городеи". Также в субботу состоятся еще три встречи: "Торпедо" (Минск) - "Динамо" (Брест), "Днепр" (Могилев) - "Витебск", "Гомель" - "Луч" (Минск). Завершится 10-й тур двумя играми 3 июня: "Ислочь" (Минский район) - "Смолевичи", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Слуцк".-0-