Столичный "Энергетик-БГУ" вышел в высшую лигу футбольного чемпионата Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского клуба "Энергетик-БГУ" вышли в высшую лигу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Накануне в гостевом матче предпоследнего тура подопечные Владимира Белявского разгромили микашевичский "Гранит" со счетом 4:0 и стали недосягаемы для преследователей. Представители БГУ в последний раз играли в элите белорусского футбола в 2005 году под названием "Звезда-БГУ".

На прошлой неделе повышение в классе оформила мозырская "Славия", которая спустя год вернулась в высшую лигу чемпионата Беларуси.

Из второй лиги в первую поднимутся брестский "Рух" и минские "Крумкачы". Первую лигу покинут футболисты "Чисти".-0-