Суд Лос-Анджелеса может передать дело об опеке над сыном Азаренко в Беларусь

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Лос-Анджелеса может передать дело об опеке над сыном белорусской теннисистки Виктории Азаренко в Беларусь. Такая информация размещена в соцсетях экс-первой ракетки мира, сообщает БЕЛТА.
Адвокатам белоруски удалось убедить калифорнийский суд, что дело должно рассматриваться не в США, а в Беларуси. Теперь у Маккига есть 3 недели на то, чтобы подать апелляцию, но юристы Виктории не сомневаются в успешном завершении процесса.
Как сообщалось, в прошлом году бывший бойфренд Билли Маккиг подал на Азаренко в суд Лос-Анджелеса, и на время процесса судья запретил обоим родителям вывозить ребенка из штата Калифорния. Из-за судебных разбирательств Виктория Азаренко не могла участвовать в ряде турниров и пропустила US Open в 2017-м и Australian Open в 2018 году.
Виктория Азаренко уже заявила ранее, что хочет как можно быстрее вместе с сыном Лео переехать в Беларусь. При этом она желает, чтобы отец также участвовал в жизни ребенка и поэтому надеется наладить с ним отношения.-0-
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