Талай: перед летним легкоатлетическим сезоном приняла решение готовиться самостоятельно

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменка Алина Талай рассказала в пресс-центре "СБ. Беларусь сегодня", что перед летним сезоном приняла решение готовиться самостоятельно, передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из лидеров сборной установила 31 мая в австрийском Санкт-Пельтене новый рекорд Беларуси в беге на 100 м с барьерами (12,41 сек.), успешно выступила и на последних этапах "Бриллиантовой лиги", дважды попав в призеры. Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, как удалось показать столь быстрые секунды, спортсменка подчеркнула, что готовилась самостоятельно. "Долгое время (полтора года) тренировалась в США, но существенного прогресса не ощущала. Занятия с зарубежными специалистами проходили вроде как неплохо, но результатов серьезных не показывала. После зимнего чемпионата мира в Бирмингеме, где вновь не удалось поднятья на пьедестал почета, приняла решение готовиться самостоятельно к лету. Сейчас сама пишу планы и анализирую видео. Не скрою, мне помогает тренер национальной команды по спринту Евгения Володько, но основную часть делаю сама. Результаты, как могут судить болельщики, очень радуют", - отметила рекордсменка страны.

Алина Талай планирует выступить 22 июня (начало в 18.30) на обновленном стадионе "Динамо" в составе белорусской команды на матчевой легкоатлетической встрече с соперниками из Украины, стран Балтии и Балканского региона.

Белорусские атлеты с 15 июня опробуют беговые дорожки и сектора для прыжков и метаний на обновленном стадионе на "Динамо".-0-