Теннисистки сборных Чехии и США вышли в финал Кубка Федерации

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборных Чехии и США вышли в финал розыгрыша Кубка Федерации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие обладатели трофея американки одолели в гостевом полуфинальном матче французских теннисисток со счетом 3:2. Чешская команда также на выезде оказалась сильнее сборной Германии - 4:1. Сборная США является рекордсменом по количеству выигранных Кубков Федерации - их у нее 18, в прошлом сезоне американки победили в решающем матче в Минске белорусскую дружину со счетом 3:2. Теннисистки Чехии последний раз играли в финале в 2016 году, одолев француженок. Финальный матч нынешнего сезона состоится 10-11 ноября.

Сборная Беларуси в минувший уик-энд сохранила прописку в элитном дивизионе командного чемпионата мира, выиграв на корте "Чижовка-Арены" у словацких теннисисток 3:2. Вместе с белорусскими теннисистками места в Мировой группе забронировали себе команды Австралии, Бельгии и Румынии. Они, а также теннисистки США, Чехии, Франции и Германии в начале 2019 года сыграют в четвертьфинальной стадии Кубка Федерации.-0-