"Торпедо" примет "Ислочь", "Днепр" сыграет с "Городеей" в футбольном чемпионате Беларуси

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два матча 16-го тура состоятся сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На стадионе ФК "Минск" футболисты столичного "Торпедо" в 14.00 примут "Ислочь", в Могилеве местный "Днепр" в 15.45 начнет игру с гостями из "Городеи".

Результаты других встреч: "Слуцк" - "Гомель" - 0:1, "Минск" - "Луч" (Минск) - 3:1, "Смолевичи" - БАТЭ (Борисов) - 2:3, "Витебск" - "Неман" (Гродно) - 5:1.

Брестское "Динамо" примет 16 июля на своем поле солигорский "Шахтер". Матч "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Минск) перенесен на 26 сентября.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 41 очко (16 матчей), "Динамо" (Минск) - 34 (15), "Витебск" - 34 (16), "Шахтер" - 29 (15).-0-