16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная призерка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя ждет ребенка. Эту информацию в эфире телеканала "Беларусь 5" подтвердила главный тренер белорусской команды Наталья Шоломицкая, сообщает БЕЛТА.

Лидер женской сборной в августе 2017 года вышла замуж за известного пловца Евгения Цуркина. Наставник команды Наталья Шоломицкая рассчитывает, что Александра вернется к активной карьере после рождения ребенка. "Мы рады за Сашу. Рождение малыша - очень ответственная задача для женщины. Думаю, если Герасименя будет чувствовать себя нормально, она вернется и еще покажет себя. Мы ее очень ждем, желаем ей крепкого здоровья и скорейшего возвращения к нам в команду", - рассказала Наталья Шоломицкая.

Александра Герасименя в ходе своей карьеры завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и стала бронзовым призером главных стартов четырехлетия в 2016-м в Рио-де-Жанейро.-0-