Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
16 июля 2018, Пн
+18°C
Облачно с прояснениями EUR 2.2898
USD 1.9706
RUB 3.1632
Главное
Александр Лукашенко На "Славянском базаре" всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы - Лукашенко
Президент
Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу после 20-летнего перерыва
Спорт
Тема развития малой родины обсуждалась на приеме граждан у Кочановой
Общество
В пункте пропуска "Берестовица" на въезде в Республику Беларусь открылся Duty Free
Общество
Нацбанк: ситуация с ценами на потребительском рынке стабильна
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В пункте пропуска "Берестовица" на въезде в Республику Беларусь открылся Duty Free
08:55 Общество
Более 300 уникальных автомобилей представят на фестивале под Гродно
08:48 Регионы
В Могилеве школьные базары начанут работу с 1 августа
08:38 Регионы
Обладатель Кубка Стэнли утонул в озере в Канаде
08:29 В мире
Ночь в стиле рэп провел Витебск с Тимати
08:24 Культура
Картина выходных: победа сборной Франции, "Славянский базар" в ночных лучах и мини-торнадо в Лиде
08:18 Общество
Трехкратная призерка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя ждет ребенка
08:02 Спорт
Почти 55 тыс. школьников оздоровились в лагерях Брестской области за две смены
07:56 Регионы
Полноформатная встреча президентов США и России пройдет сегодня в Хельсинки
07:49 В мире
"Славянский базар" торжественно закрывается в Витебске
07:27 Культура
Теракт в Кабуле - семь человек погибли на месте
00:58 В мире
Славянский базар всколыхнули "Ритмы лета"
00:46 Культура
Под Варшавой ищут питона с помощью фотоловушек
00:10 Калейдоскоп
Румын и казахстанец набрали равные баллы в 27-м конкурсе "Славянского базара в Витебске"
Вчера 23:42 Культура
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален посетили финал чемпионата мира по футболу
Вчера 23:00 Спорт
ФОТОРЕПОРТАЖ: Юбилейный концерт Игоря Лученка прошел на "Славянском базаре"
Вчера 22:34 Культура
Беларусь и Германия в 2018 году могут выйти на $3 млрд товарооборота
Вчера 21:43 Экономика
Робертино Лоретти: Беларусь - одна из самых красивых стран, которые я видел
Вчера 21:25 Культура
Хорват Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира в России
Вчера 21:13 Спорт
Виктория Азаренко и Джейми Маррей уступили в финале микста на Уимблдоне
Вчера 20:47 Спорт
Все новости
Темы
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Детский отдых Детский отдых
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Год малой родины Год малой родины
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Трехкратная призерка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя ждет ребенка

Спорт 16.07.2018 | 08:02
Александра Герасименя. Фото из архива
Александра Герасименя. Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная призерка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя ждет ребенка. Эту информацию в эфире телеканала "Беларусь 5" подтвердила главный тренер белорусской команды Наталья Шоломицкая, сообщает БЕЛТА.

Лидер женской сборной в августе 2017 года вышла замуж за известного пловца Евгения Цуркина. Наставник команды Наталья Шоломицкая рассчитывает, что Александра вернется к активной карьере после рождения ребенка. "Мы рады за Сашу. Рождение малыша - очень ответственная задача для женщины. Думаю, если Герасименя будет чувствовать себя нормально, она вернется и еще покажет себя. Мы ее очень ждем, желаем ей крепкого здоровья и скорейшего возвращения к нам в команду", - рассказала Наталья Шоломицкая.

Александра Герасименя в ходе своей карьеры завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и стала бронзовым призером главных стартов четырехлетия в 2016-м в Рио-де-Жанейро.-0-

﻿
Теги
дети, женщины, плавание
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2898 BYN 2.286 BYN 2.3 BYN
USD
1.9706 BYN 1.968 BYN 1.973 BYN
RUB
3.1632 BYN 3.15 BYN 3.17 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко прибыл в Москву, где посетит финал чемпионата мира по футболу
Все видео

Фотоновости

Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу
Все фото

Инфографика

Шкала цветовых уровней опасности погоды Цветовая индикация для предупреждения населения о сложных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях широко используется в мире.
Вся инфографика
Президент
Выступает Александр Лукашенко Лукашенко: белорусы открыты для дружбы со всем миром
Лукашенко прибыл в Москву, где посетит финал чемпионата мира по футболу
Лукашенко направил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом возле города Мастунг
Политика
Турция благодарит Беларусь за верную дружбу и солидарность
Франция всегда была и остается важным партнером Беларуси в Европе и в мире - Кравченко
Беларусь приглашена на Парижский форум мира - посол Франции
Экономика
Фото из архива Нацбанк: ситуация с ценами на потребительском рынке стабильна
Беларусь и Германия в 2018 году могут выйти на $3 млрд товарооборота
"Беларуськалий" планирует построить новый рудник с учетом растущего спроса на хлоркалий
Происшествия
Фото из архива В Лоевском районе работник МЧС обнаружил трех потерявшихся в лесу детей
Три человека пострадали в ДТП в Узденском районе
В Фаниполе разбился 21-летний мотоциклист
Общество
Наталья Кочанова Тема развития малой родины обсуждалась на приеме граждан у Кочановой
В пункте пропуска "Берестовица" на въезде в Республику Беларусь открылся Duty Free
Картина выходных: победа сборной Франции, "Славянский базар" в ночных лучах и мини-торнадо в Лиде
Регионы
Фото из архива Почти 55 тыс. школьников оздоровились в лагерях Брестской области за две смены
Более 300 уникальных автомобилей представят на фестивале под Гродно
В Могилеве школьные базары начанут работу с 1 августа
Технологии
Твиттер-аккаунт госоргана Беларуси впервые вошел в топ-50 мирового рейтинга
В Дании изобрели велосипед без цепи
В работе Instagram произошел масштабный сбой
Культура
На конкурсе Румын и казахстанец набрали равные баллы в 27-м конкурсе "Славянского базара в Витебске"
Ночь в стиле рэп провел Витебск с Тимати
"Славянский базар" торжественно закрывается в Витебске
В мире
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото Getty Images Полноформатная встреча президентов США и России пройдет сегодня в Хельсинки
Обладатель Кубка Стэнли утонул в озере в Канаде
Теракт в Кабуле - семь человек погибли на месте
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля
Под Варшавой ищут питона с помощью фотоловушек
Названы лучшие комедии XXI века
Газета 7 дней
Современный огнетушитель не нужно ни бить, ни трясти!
Михаил Хазин: Экономиксне в состоянии описать современный кризис
Взлетная для чемпионов
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия