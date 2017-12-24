Тренер "Кристал Пэлас" встретил двойника во время матча

Главный тренер футбольного клуба "Кристал Пэлас" (Англия) Рой Ходжсон встретил на игровом поле своего двойника. Это произошло в ходе матча 19-го тура Английской премьер-лиги с "Суонси".
Наставник "орлов" увидел стюарда, который является почти точной копией его самого. Мужчины сфотографировались вместе.
Ранее 70-летний тренер возглавлял сборную Англии по футболу. Это было в период с 2012 по 2016 гг. До этого он тренировал "Ливерпуль" (в сезоне 2010/2011).
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