Тренерам и спортсменам национальных команд Беларуси повышены оклады

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси повышены тарифные ставки (оклады) спортсменам, тренерам и иным специалистам национальных команд Беларуси по видам спорта на 2018 год. Соответствующее постановление Министерства спорта и туризма №7 от 1 февраля 2018 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Для видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр, являющихся приоритетными, повышение тарифной ставки установлено в размере 350%; для видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр, не являющихся приоритетными, - 220%; для видов спорта, включенных в программу II Европейских игр, - 190%; для видов спорта, не включенных в программы Олимпийских игр и II Европейских игр, а также для технических и авиационных видов спорта (вертолетный, мотоциклетный, парашютный, подводный, радиоспорт, ракетомодельный, судомодельный) - 160%.

Повышение тарифной ставки производится в пределах планового фонда заработной платы этих специалистов.

К приоритетным видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, относятся баскетбол, биатлон, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, велосипедный спорт, волейбол, гандбол, художественная гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, плавание, прыжки на батуте, спорт среди инвалидов, пулевая стрельба, современное пятиборье, теннис, тяжелая атлетика, фристайл, футбол, хоккей с шайбой. В числе видов спорта, включенных в олимпийскую программу, но не являющихся приоритетными, - бадминтон, водное поло, спортивная гимнастика, горнолыжный спорт, академическая гребля, карате, конный, конькобежный спорт, лыжные гонки, парусный спорт, синхронное плавание, прыжки в воду, стрельба из лука, таэквондо, настольный теннис, фехтование, фигурное катание, хоккей на траве, шорт-трек.

Не включены в программу Олимпийских игр, но включены в программу II Европейских игр 2019 года акробатика, самбо, пляжный футбол. Среди видов спорта, не включенных в программы ОИ и Евроигр, - воднолыжный спорт, восточные виды единоборств, шашки, шахматы.

Документ принят на основании подпункта 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров от 18 марта 2010 года №370 "О совершенствовании оплаты труда отдельных категорий работников, осуществляющих педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта, работников национальных команд Беларуси по видам спорта".

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-