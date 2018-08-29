Тренеры БАТЭ назвали состав на гостевой матч плей-офф Лиги чемпионов с ПСВ

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб борисовского БАТЭ во главе с Алексеем Багой назвал стартовый состав на гостевой поединок плей-офф Лиги чемпионов с футболистами голландского ПСВ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме на поле стадиона "Филипс" в Эйндховене у борисовчан выйдут: Щербицкий; Филипович, Драгун, Риос, Милунович, Филипенко, Бага, Володько, Стасевич, Глеб, Туоминен.

Игра начнется в 22.00 по минскому времени и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Первая встреча чемпионов Беларуси и Нидерландов, состоявшаяся 21 августа на поле "Борисов-Арены", завершилась победой ПСВ с результатом 3:2. Победитель двухматчевого противостояния получит право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший продолжит еврокубковый сезон в группе второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы.-0-