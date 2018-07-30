Тренеры хоккейной сборной и минского "Динамо" будут работать в тесном контакте - Сидоренко

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерские штабы национальной сборной Беларуси и хоккеистов минского "Динамо" в новом сезоне будут работать в тесном контакте, что должно пойти на благо белорусского хоккея. Об этом сегодня заявил на встрече с журналистами новый главный тренер сборной Андрей Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Наставник белорусской сборной рассказал, что в ближайшие дни он встретится с главным тренером динамовцев Горди Дуайером и обсудит все вопросы по дальнейшему взаимодействию. В частности, Андрей Сидоренко заинтересован в том, чтобы тренеры "Динамо" больше доверяли белорусским хоккеистам, особенно это касается вратарской позиции. Он также отметил, что понимает, что минскому "Динамо" тоже необходим результат и поэтому его тренеры будут стремиться выставлять сильнейших игроков, независимо от того, легионер это или белорус. Тем не менее, подчеркнул Андрей Сидоренко, обеим сторонам нужно найти приемлемые решения для того, чтобы и "Динамо", и сборная добивались успехов.

Андрей Сидоренко также сообщил, что в его тренерский штаб обязательно войдет кто-то из динамовских тренеров. Кроме того, одним из ассистентов будет наставник молодежной сборной Беларуси Дмитрий Кравченко.-0-