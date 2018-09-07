Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
7 сентября 2018, Пт
+24°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4664
USD 2.1203
RUB 3.1061
Главное
Во время встречи Лукашенко оценивает потенциал товарооборота между Беларусью и Ираном в $1 млрд
Президент
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,2 млрд
Экономика
Подготовку к возможному отражению агрессии отрабатывают белорусские военные на учении
Общество
"Сбылась самая заветная мечта!" Учительница из Белыничей выиграла столичную квартиру от "Евроопт"
Общество
Первую партию ядерного топлива для БелАЭС изготовят к концу сентября
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
До 26 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 8 сентября
12:00 Общество
Общественное объединение по поддержке людей с сахарным диабетом создано в Беларуси
11:53 Общество
БОКК ко Всемирному дню оказания первой помощи проводит мастер-классы в Минске и регионах
11:49 Регионы
В Боровлянах брали взятки за выделение мест на кладбище
11:47 Происшествия
Скидель отметит 8 сентября 510-летие
11:36 Регионы
Поножовщину устроили пьяные посетители витебского бара
11:31 Происшествия
Координационный межведомственный совет по диабетологии будет создан в ЕАЭС
11:27 Общество
Более 40 сабель и ножей обнаружено в квартире у жителя Гродно
11:26 Происшествия
Беларусь претендует на звание лучшей страны для агротуризма в конкурсе National Geographic
11:22 Общество
Лечение артериальной гипертензии требует новых подходов - Мрочек
11:19 Общество
Космос станет ближе к минчанам благодаря фотопроекту "Планета Беларусь"
11:18 Регионы
Три экипажа "МАЗ-СПОРТавто" отправились в Туркменистан для участия в гонке
11:18 Спорт
Трое погибли и двое ранены - названо имя стрелка из Цинциннати
11:17 В мире
Главбух калинковичского предприятия незаконно доначисляла себе зарплату
11:13 Происшествия
Подготовку к возможному отражению агрессии отрабатывают белорусские военные на учении
11:02 Общество
Во Флоренции за еду на исторических улицах могут оштрафовать на €500
10:56 В мире
Лукашенко оценивает потенциал товарооборота между Беларусью и Ираном в $1 млрд
10:52 Президент
В Беловежской пуще восстанавливают популяцию редчайшего растения - астранции большой
10:50 Общество
Иран заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью - посол
10:45 Политика
Международный турнир по волейболу соберет в Минске команды из России, Беларуси и Казахстана
10:45 Спорт
Все новости
Темы
Отопительный сезон Отопительный сезон
Празднование Дня города в столице Празднование Дня города в столице
Год малой родины Год малой родины
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Уборочная кампания Уборочная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Три экипажа "МАЗ-СПОРТавто" отправились в Туркменистан для участия в гонке

Спорт 07.09.2018 | 11:18
Фото из VK-аккаунта сообщества Fan Club МАЗ-СПОРТавто
Фото из VK-аккаунта сообщества Fan Club МАЗ-СПОРТавто

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три экипажа "МАЗ-СПОРТавто" отправились в Туркменистан для участия в гонке Turkmen Desert Race "Амуль-Хазар 2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Экипажи Сергея Вязовича, Алексея Вишневского и Александра Василевского достаточно опытные. Они являются фаворитами предстоящего заезда. Спортивные автомобили белорусов отправились немного ранее к месту назначения, а пилоты и весь персонал вылетели в Туркменистан 6 сентября.

Старт ралли-рейду Turkmen Desert Race "Амуль-Хазар 2018" будет дан 11 сентября в городе Туркменабаде, а завершится 15 сентября на берегу Каспийского моря в городе Аваза. Протяженность маршрута составит 1 тыс. 158 км. Этапы гонки пройдут по пескам пустыни Каракумы в зачете легковых автомобилей, квадроциклов и грузовиков.

Соревнование проводится по инициативе и при поддержке президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. -0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
автоспорт, Туркменистан
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4664 BYN 2.484 BYN 2.493 BYN
USD
2.1203 BYN 2.136 BYN 2.145 BYN
RUB
3.1061 BYN 3.085 BYN 3.11 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко оценивает потенциал товарооборота между Беларусью и Ираном в $1 млрд
Все видео

Фотоновости

Прямая линия по вопросам адаптации детей к школе прошла в БЕЛТА
Все фото

Инфографика

Минский полумарафон - 2018 9 сентября в Минске пройдет масштабное мероприятие - четвертый Минский полумарафон. Участники - около 35 тыс. человек - профессиональные бегуны и любители.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи От ситуации в экономике до футбола - Лукашенко принял с докладом Румаса
Лукашенко оценивает потенциал товарооборота между Беларусью и Ираном в $1 млрд
Орденом Матери награждены 105 жительниц Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей
Политика
Мостафа Овейси. Фото из архива Иран заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью - посол
ФОТОФАКТ: Парламентская делегация Ирана прибыла с официальным визитом в Беларусь
Маринич вручил верительные грамоты Президенту Узбекистана
Экономика
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,2 млрд
ЕАЭС приступает к реализации пилотного проекта по созданию цифровых транспортных коридоров
Экспертные оценки Международной налоговой ассоциации будут использоваться в законодательстве ЕАЭС
Происшествия
Фото из архива В Боровлянах брали взятки за выделение мест на кладбище
Поножовщину устроили пьяные посетители витебского бара
Более 40 сабель и ножей обнаружено в квартире у жителя Гродно
Общество
Беларусь на международном конгрессе продемонстрирует свой потенциал в космической сфере - НАН
До 26 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 8 сентября
Общественное объединение по поддержке людей с сахарным диабетом создано в Беларуси
Регионы
Фото из архива Брестское отделение БелТПП разработало бизнес-туры для иностранцев
БОКК ко Всемирному дню оказания первой помощи проводит мастер-классы в Минске и регионах
Скидель отметит 8 сентября 510-летие
Технологии
На Августовском канале. Фото из архива Виртуальное путешествие можно будет совершить по Августовскому каналу
БГУ планирует запустить наноспутник в 2018 году
Международный форум, посвященный облачным технологиям, пройдет в Минске
Культура
Владимир Макей Макей: воссоздание первого букваря - значительное событие в культурной жизни Беларуси
Умер голливудский актер Берт Рейнолдс
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гомеле открылась персональная выставка Владимира Прокопцова
В мире
Фото ТАСС Трое погибли и двое ранены - названо имя стрелка из Цинциннати
Во Флоренции за еду на исторических улицах могут оштрафовать на €500
У берегов Испании найдены тела погибших мигрантов
Калейдоскоп
Дэвид Кроненберг. Фото Getty Images "Золотого льва святого Марка" получил на Венецианском кинофестивале Дэвид Кроненберг
Forbes назвал самую богатую семью России
Футболист английского клуба опоздал на тренировку на 72 дня
Все круглые столы
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Газета 7 дней
Белорусский след на звездном небе
Недорого, но не бесплатно
Лев Данилкин: «Моя версия Ленина»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия