7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три экипажа "МАЗ-СПОРТавто" отправились в Туркменистан для участия в гонке Turkmen Desert Race "Амуль-Хазар 2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Экипажи Сергея Вязовича, Алексея Вишневского и Александра Василевского достаточно опытные. Они являются фаворитами предстоящего заезда. Спортивные автомобили белорусов отправились немного ранее к месту назначения, а пилоты и весь персонал вылетели в Туркменистан 6 сентября.

Старт ралли-рейду Turkmen Desert Race "Амуль-Хазар 2018" будет дан 11 сентября в городе Туркменабаде, а завершится 15 сентября на берегу Каспийского моря в городе Аваза. Протяженность маршрута составит 1 тыс. 158 км. Этапы гонки пройдут по пескам пустыни Каракумы в зачете легковых автомобилей, квадроциклов и грузовиков.

Соревнование проводится по инициативе и при поддержке президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. -0-