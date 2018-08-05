Три медали завоевали белорусские атлеты на этапе КМ по прыжкам на батуте в Японии

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три медали завоевали белорусские атлеты на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в японском Маэбаси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Золотую награду в синхронных прыжках среди женщин завоевали белоруски Валентина Богомолова и Ангелина Хотян, которые получили от судей 48,250 балла и опередили серебряных призеров Киру Уорд и Еву Кирет из Австралии (47,550), а также россиянок Сусану Кочесок и Яну Лебедеву (47,300), ставших обладателями бронзовых наград.
В соревнованиях дуэтов среди мужчин белорусы Олег Рябцев и Владислав Гончаров заняли второе место - 52,500. Они уступили на турнире лишь китайской паре Донг Донг и Ту Сяо - 53,350 балла.
В индивидуальных выступлениях третье место занял белорус Никита Ильиных - 58,650 балла. Победил Гао Лей из Китая - 61,365, второе место занял Джеффри Глюкштейн (США) - 58,960.
Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в этом виде Владислав Гончаров на этот раз занял четвертое место, допустив серьезную ошибку в ходе выполнения своей программы.
Четвертый этап Кубка мира по прыжкам на батуте состоится в Португалии 5-6 октября. Главным стартом сезона для представителей этого вида спорта станет чемпионат мира, который с 7 по 10 ноября примет Санкт-Петербург.
Прыжки на батуте входят в программу II Европейских игр 2019 года. Соревнования состоятся 24-25 июня в "Минск-Арене".-0-
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