Три медали завоевали белорусские атлеты на этапе КМ по прыжкам на батуте в Японии

Во время этапа Кубка мира в Японии. Фото организаторов турнира

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три медали завоевали белорусские атлеты на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в японском Маэбаси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золотую награду в синхронных прыжках среди женщин завоевали белоруски Валентина Богомолова и Ангелина Хотян, которые получили от судей 48,250 балла и опередили серебряных призеров Киру Уорд и Еву Кирет из Австралии (47,550), а также россиянок Сусану Кочесок и Яну Лебедеву (47,300), ставших обладателями бронзовых наград.

В соревнованиях дуэтов среди мужчин белорусы Олег Рябцев и Владислав Гончаров заняли второе место - 52,500. Они уступили на турнире лишь китайской паре Донг Донг и Ту Сяо - 53,350 балла.

В индивидуальных выступлениях третье место занял белорус Никита Ильиных - 58,650 балла. Победил Гао Лей из Китая - 61,365, второе место занял Джеффри Глюкштейн (США) - 58,960.

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в этом виде Владислав Гончаров на этот раз занял четвертое место, допустив серьезную ошибку в ходе выполнения своей программы.

Четвертый этап Кубка мира по прыжкам на батуте состоится в Португалии 5-6 октября. Главным стартом сезона для представителей этого вида спорта станет чемпионат мира, который с 7 по 10 ноября примет Санкт-Петербург.

Прыжки на батуте входят в программу II Европейских игр 2019 года. Соревнования состоятся 24-25 июня в "Минск-Арене".-0-