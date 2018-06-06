Три награды завоевали белорусские легкоатлеты на турнире в Финляндии

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три награды завоевали белорусские легкоатлеты на турнире в финском Турку в ходе традиционных соревнований Paavo Nurmi Games, этапа серии IAAF World Challenge, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее высоких результатов из шести представителей белорусской команды добились прыгуны в высоту. Максим Недосеков уверенно преодолел планку на высоте 2 м 23 см и занял первое место, пытался один из лидеров команды покорить и 2 м 27 см, но ветреная погода в Турку помешала это сделать. Второе место в секторе для прыжков в высоту занял белорус Павел Селиверстов, который показал результат 2 м 19 см, опередив японского прыгуна Наото Тобе по наименьшему количеству попыток.

Бронзовая медаль турнира в активе белоруски Ирины Васьковской, которая в тройном прыжке в заключительной шестой попытке смогла показать результат 13 м 63 см. Еще одна представительница нашей страны Виолетта Скворцова заняла четвертое место - 13 м 58 см. Победила в этом виде программы лидер мирового сезона Тори Франклин из США - 14 м 11 см.

В прыжках с шестом у женщин Ирина Жук заняла седьмое место - 4 м 25 см, а в метании молота у мужчин Павел Борейша стал десятым - 71 м 80 см, уступив победителю из Польши Войцеху Новицки более семи метров - 79 м 41 см.

Многие болельщики смогут увидеть ведущих белорусских легкоатлетов 22 июня на обновленном стадионе "Динамо" во время международной встречи команд Беларуси, Украины, стран Балтии и балканского региона. Турнир станет тестовым за год до старта II Европейских игр 2019 года в Минске.-0-