Три спортивные площадки будут представлены на празднике "Купалье" в Александрии

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа трех спортивных площадок будет организована на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в агрогородке Александрия Шкловского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Фестиваль с участием организаторов масштабного спортивного форума пройдет 7 июля. Недалеко от главной сцены в 14.00 начнет работу фирменная палатка дирекции Европейских игр, где посетителей ждет увлекательная викторина о видах спорта, входящих в программу спортивного форума. За правильные ответы участники получат памятные сувениры. Каждый желающий может получить автограф серебряного призера XXIX летних Олимпийских игр 2008 года по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье Инны Жуковой.

Также в 14.00 начнет принимать посетителей интерактивная спортивная площадка, подготовленная совместно дирекцией и представителями различных спортивных федераций. Будут задействованы ассоциация гимнастики, федерации стрельбы из лука, корфбола, бадминтона, хоккея с шайбой, легкой атлетики, воркаута, Белорусский альянс танцевального спорта и федерация петанка и бочча. Каждая из организаций подготовит для посетителей ряд интересных турниров, а также предоставит всю необходимую информацию по своему виду спорта.

На главной сцене фестиваля в 17.00 начнутся показательные выступления групп поддержки (чирлидеров), театра гимнастики, мастеров гиревого и танцевального спорта, ММА, таэквондо. Номера для гостей фестиваля подготовят коллективы Белорусского государственного университета физической культуры, а также представители Белорусского альянса танцевального спорта и спортивного общественного объединения "Возрождение".

Помощь в организации всех мероприятий на площадках дирекции окажут кандидаты в волонтеры II Европейских игр.-0-