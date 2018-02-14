Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске откроют к 8 Марта

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске находится на финишной прямой, ввод объекта планируется к празднику 8 Марта. Такая информация размещена на сайте ГПО "Минскстрой", сообщает БЕЛТА.

Внутренние отделочные работы на объекте завершены, осталось покрыть часть стены большого тренировочного зала акустическими панелями. Завершающие штрихи выполняют отделочники в малых гимнастических, тренажерном и хореографическом залах, кардиозоне и бассейне. Параллельно ведется монтаж панорамного лифта в фойе. Устанавливается мебель в административные помещения и тренерские. Мини-гостиница в левом крыле центра готова принимать гостей.

С 13 февраля организована круглосуточная работа на отделке сложного фасада с объемными витражными системами и переплетением перфорированных лент. Ожидается, что эти работы будут закончены в течение недели.

Благоустроена территория вокруг спортивного объекта. У входа посетителей будет встречать композиция в виде шара с оттиском ладони прославленной спортсменки Марины Лобач, а на гимнастических лентах рядом запечатлено посвящение всем белорусским грациям: "Мечты сбываются! Здесь будут рождаться чемпионы и закаляться характеры".

Генподрядчиком строительства выступает ОАО "Стройтрест №1", который выполнил основной объем работ собственными силами. Кроме того, сейчас на объекте в трехсменном режиме трудятся 650 человек из 25 субподрядных организаций.-0-

Фото ГПО "Минскстрой"