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Церемония закрытия футбольного чемпионата мира прошла в Москве

Спорт 15.07.2018 | 17:45
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Новости темы Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На московском стадионе "Лужники" прошла торжественная церемония закрытия 21-го чемпионата мира по футболу, сообщает БЕЛТА.

Главной темой красочного представления стала благодарность болельщикам разных стран, которые на протяжении месяца создали потрясающую атмосферу праздника. Во время церемонии зрители увидели гигантские фото фанатов, сделанные на российских стадионах на матчах планетарного футбольного форума.

Лукашенко прибыл в Москву, где посетит финал чемпионата мира по футболуЛукашенко прибыл в Москву, где посетит финал чемпионата мира по футболу
Президент Беларуси посетит финал мундиаля по приглашению Президента России Владимира Путина.

За церемонией закрытия и финалом чемпионата мира на трибунах "Лужников" наблюдают многочисленные руководители государств, среди которых и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В финальном матче ЧМ-2018 встречаются сборные Франции и Хорватии.-0-

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Теги
Москва, Россия, футбол, церемония, чемпионат мира по футболу
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