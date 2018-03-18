Церемония закрытия зимних Паралимпийских игр состоялась в Пхенчхане

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония закрытия зимних Паралимпийских игр состоялась сегодня в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Красочное шоу началось с музыкального представления национальной корейской культуры. Одним из самых запоминающихся моментов на Олимпийском стадионе Пхенчхана стал парад атлетов, в котором приняли участие и белорусские паралимпийцы. Перед началом парада на арене в яркой иллюминации высветились флаги всех стран, участвовавших в Паралимпиаде.
После завершения шествия атлетов состоялась передача флага Игр следующей столице Паралимпиады. Мэр Пхенчхана вручил флаг Игр президенту Международного олимпийского комитета Эндрю Парсонсу, который в свою очередь передал его мэру Пекина. Столица Китая станет следующей страной-хозяйкой зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.
Глава Оргкомитета Паралимпийских игр-2018 Ли Хи Бом в своем выступлении поблагодарил всех участников, волонтеров, журналистов за организацию настоящего праздника спорта.
Впечатляющей получалась и презентация пекинской Паралимпиады. Символ следующих Игр складывается из иероглифа, который означает "летать". Это призыв атлетам с ограниченными возможностями воплощать свои мечты, несмотря на все трудности.
Завершилась церемония закрытия выступлением популярной корейской певицы Али. Зрители встретили ее громкими аплодисментами.
На XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане сборная Беларуси завоевала 12 наград (четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые). Прошедшие Игры стали самыми успешными для белорусских атлетов.
Следующая Паралимпиада состоится в марте 2022 года в Пекине.-0-
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