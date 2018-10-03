"Цмокi-Мiнск" и могилевский "Борисфен" вышли в финал Кубка Беларуси по баскетболу

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебске определится победитель ХХII розыгрыша Кубка Беларуси по баскетболу среди мужских команд. В решающем поединке сыграют "Цмокi-Мiнск" и могилевский "Борисфен", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале столичные "драконы", которые являются действующими чемпионами и обладателями Кубка страны, не оставили шансов на успех витебскому "Рубону", выиграв со счетом 113:47. В составе победителей самым результативным оказался Виталий Лютыч, набравший 21 очко, у проигравших лучшим был Егор Потупчик, в активе которого 17 очков.

Во втором полуфинале баскетболисты "Борисфена" взяли верх над соперниками из "Гродно-93" - 85:73. У могилевчан результативно сыграли Бенджамин Дуду и Артем Мальков, у которых по 19 очков, в составе гродненской команды самым метким стал Иван Каляев, набравший 28 очков.

Решающий кубковый матч "Цмокi-Мiнск" - "Борисфен" на площадке Витебского центрального спорткомплекса начнется в 20.00, а за два часа до финала "Рубон" и "Гродно-93" разыграют бронзу. Вход на игры свободный.

На прошлой неделе победительницами женского кубкового турнира стали баскетболистки "Цмокi-Мiнск", обыгравшие в финале гродненскую "Олимпию" - 74:56, бронза у баскетболисток "Горизонта", победивших в матче за третье место "Гомель-Сож" - 48:42.-0-