ЦСКА Гончаренко на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с "Реалом", "Ромой" и "Викторией"

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Монако состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов сезона 2018/2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий триумфатор главного континентального клубного турнира мадридский "Реал" попал в группу G, где его соперниками будут итальянская "Рома", российский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко и чешская "Виктория" (Пльзень).

Бывший соперник борисовского БАТЭ по квалификации ЛЧ голландский ПСВ из Эйндховена сыграет в квартете В вместе с испанской "Барселоной", английским "Тоттенхэмом" из Лондона и итальянским "Интером" из Милана.

Составы остальных групп:

А - "Атлетико" (Мадрид, Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Монако", "Брюгге" (Бельгия);

С - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Наполи" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Црвена Звезда" (Белград, Сербия);

D - "Локомотив" (Москва, Россия), "Порту" (Португалия), "Шальке-04" (Гельзенкирхен, Германия), "Галатасарай" (Стамбул, Турция);

Е - "Бавария" (Мюнхен, Германия), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), АЕК (Афины, Греция);

F - "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Лион" (Франция), "Хоффенхайм" (Германия);

Н - "Ювентус" (Турин, Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Валенсия" (Испания), "Янг Бойз" (Швейцария, Берн).

Первые матчи группового этапа состоятся 18 сентября, а заключительные встречи пройдут 12 декабря. Стадия плей-офф стартует 12 февраля 2019 года, финальный поединок Лиги чемпионов пройдет 1 июня на мадридском стадионе "Метрополитано".-0-