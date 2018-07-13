Турнир на призы Ивана Тихона соберет свыше 100 юных метателей молота

13 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир на призы Ивана Тихона соберет на родине атлета свыше 100 юных метателей, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный судья соревнований Сергей Демидик.

Сегодня в 13-й раз стартуют открытые областные соревнования по метанию молота на призы заслуженного мастера спорта Беларуси Ивана Тихона. Пройдут они на родине именитого атлета - в Слонимском районе. При непосредственном участии спортсмена в агрогородке Жировичи более 10 лет назад создавалось поле для метаний. С тех пор регулярно проводится и сам турнир.

"Это значимое событие в спортивном календаре. Говорит об этом и количество участников. Например, в этот раз здесь выступят свыше 100 юных метателей молота. Представляют они все регионы страны", - отметил Сергей Демидик. Он подчеркнул, что частыми гостями на турнире выступают и атлеты из других стран. В частности, в этом году померяются силами с белорусами метатели из Москвы и Выборга.

Иван Тихон старается принимать участие в турнире, проводить встречи с молодыми метателями, устраивать мастер-классы. Однако в этом году из-за занятости на сборах по подготовке к ответственным стартам атлет поприветствует участников дистанционно.

Победителей среди юношей и девушек будут определять в четырех возрастных категориях. Лучшие будут награждены кубками, специальные призы ожидают не только призеров, но и тех, кто покажет достойный результат.

Традиционно во время турнира организуется не только соревновательная, но и досуговая программа.-0-