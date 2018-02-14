Участники Олимпиады-2018 разыграют шесть комплектов наград

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх в Пхенчхане сегодня разыгрывается 6 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В самой тяжелой для женщин биатлонной дисциплине - индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами - планируют выступить Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова. На прошлой зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году белорусские стреляющие лыжницы показали отличный результат в данном виде программы - Дарья Домрачева завоевала золото, а Надежда Скардино стала обладательницей бронзовой медали. Поэтому у болельщиков есть все основания надеяться, что биатлонистки вновь смогут взойти на олимпийский пьедестал.

В состязаниях по конькобежному спорту белоруска Татьяна Михайлова выступит на дистанции 1000 м. Белорусская горнолыжница Мария Шканова попытается показать хороший результат в слаломе.

Без участия белорусских спортсменов определятся чемпионы и призеры в сноуборде, лыжном двоеборье и санном спорте.-0-