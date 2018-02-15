Участники открытого чемпионата Беларуси по самбо опробуют в Минске арену Евроигр-2019

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники XXII Международного турнира категории А - открытого чемпионата Беларуси по самбо на призы Президента смогут опробовать арену минского Дворца спорта, где во время II Евроигр в 2019 году пройдет турнир самбистов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Белорусской федерации самбо Александр Кобрусев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Местом проведения соревнований по самбо на II Евроиграх станет столичный Дворец спорта. Планируется, что эта арена примет соревнования по всем видам борьбы. Будет задействована и хоккейная площадка Дворца спорта, которая трансформируется в тренировочную арену для борцов", - отметил Александр Кобрусев.

Как ожидается, многие из участников XXII Международного турнира категории А - открытого чемпионата Беларуси по самбо на призы Президента, который пройдет в Минске 16-17 февраля, в следующем году выступят и на Евроиграх. Что касается ближайшего старта самбистов, то он в очередной раз станет весьма представительным. Дебютируют на нем спортсмены из Нидерландов и Монголии, уточнил глава федерации.

В 2018 году отмечается 80-летие самбо - вида спорта, основанного в СССР. Главный тренер сборной России по спортивному самбо Дмитрий Трошкин рассказал, что на протяжении всего года будет проходить много соревнований, посвященных юбилейной дате, в том числе турнир категории А во Владивостоке. Он также обещает стать представительным, несмотря на географическую отдаленность этого города. Здесь, как и в Минске, самбисты получат право побороться за рейтинговые очки, необходимые для отбора на II Евроигры. Апогеем празднования 80-летия самбо станут торжественные мероприятия в Москве в ноябре. Тогда планируется провести чествование тех, кто внес большой вклад в развитие этого вида спорта.

Как было отмечено во время пресс-конференции, Международная любительская федерация самбо (FIAS) обновила состав ряда комиссий, в которые вошли представители Беларуси. Так, членом комиссии по развитию является главный тренер национальной команды страны по самбо Вячеслав Кот. В комиссию по делам спортсменов вошел чемпион мира, чемпион I Евроигр Степан Попов. В составе дисциплинарной комиссии FIAS старший тренер национальной команды Беларуси Оксана Танана, в комиссии по вопросам женщин в спорте - семикратная чемпионка мира Вероника Козловская. В комиссию по маркетингу и СМИ вошла пресс-секретарь Белорусской федерации самбо Ольга Спехова.-0-