Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют 7 комплектов наград

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники зимних Олимпийских игр в Пхенчхане сегодня разыграют 7 комплектов наград. Представители Беларуси выступят в трех видах соревновательной программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Самый опытный участник сборной Беларуси лыжник Сергей Долидович выйдет на старт своей седьмой Олимпиады. Вместе с более молодыми товарищами по команде Михаилом Семеновым и Юрием Астапенко 44-летний ветеран выступит в скиатлоне.
К мужской биатлонной спринтерской гонке готовились 4 белорусских стреляющих лыжника: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Антон Смольский.
Горнолыжник Юрий Данилочкин попытается составить конкуренцию фаворитам в скоростном спуске.
Без белорусов будут разыграны награды в женских соревнованиях по могулу, санному спорту и сноуборду у мужчин.-0-
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