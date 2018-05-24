УЕФА назвал хозяев финальных матчей европейских клубных турниров 2020 года

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в Киеве назвал города, которые примут решающие поединки континентальных клубных турниров сезона-2019/2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Финал главного турнира Старого Света - Лиги чемпионов примет Олимпийский стадион Ататюрка в турецком Стамбуле. Финальный матч Лиги Европы пройдет в польской "Гданьск-Арене". Победители этих встреч в игре за Суперкубок УЕФА сыграют в португальском Порту на стадионе "Драгау". Одним из претендентов на проведение матча Суперкубка-2020 был и минский стадион "Динамо".
Исполком УЕФА сегодня также утвердил календарь финального турнира Евро-2020, который впервые в истории пройдет на аренах 19 стран континента.
Сегодня в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоится финальный поединок женской Лиги чемпионов между немецким "Вольфсбургом" и французским "Лионом". Делегатом УЕФА на нем будет белоруска Светлана Гринкевич. В субботу, 26 мая, киевский стадион "Олимпийский" станет ареной решающего матча мужской Лиги чемпионов, в котором испанский "Реал" из Мадрида сыграет с английским "Ливерпулем".-0-
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