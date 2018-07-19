19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский "Донбасс" сыграет в Кубке Беларуси по хоккею, сообщили БЕЛТА в Федерации хоккея Беларуси.

Кубок Салея, как еще называют почетный трофей, будет разыгран в однокруговом турнире, по итогам которого две сильнейшие дружины проведут финальный поединок на площадке команды, занявшей на первой стадии первое место.

В группе "А" турнира выступят восемь команд: гродненский "Неман", столичная "Юность", солигорский "Шахтер", "Молодечно-2018" (экс-"Динамо-Молодечно"), "Гомель" и жлобинский "Металлург", а также примут участие хоккеисты молодежной сборной Беларуси и украинского "Донбасса".

"Донбасс" будет принимать своих соперников на "Бобруйск-Арене". Украинская команда выступит вне конкурса, без права сыграть в финале.

В группу "Б" вошли семь команд, которые оспорят право выступить в следующем сезоне в группе "А".

Действующим обладателем Кубка Беларуси является "Гомель".-0-