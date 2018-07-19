19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский "Донбасс" сыграет в Кубке Беларуси по хоккею, сообщили БЕЛТА в Федерации хоккея Беларуси.
Кубок Салея, как еще называют почетный трофей, будет разыгран в однокруговом турнире, по итогам которого две сильнейшие дружины проведут финальный поединок на площадке команды, занявшей на первой стадии первое место.
В группе "А" турнира выступят восемь команд: гродненский "Неман", столичная "Юность", солигорский "Шахтер", "Молодечно-2018" (экс-"Динамо-Молодечно"), "Гомель" и жлобинский "Металлург", а также примут участие хоккеисты молодежной сборной Беларуси и украинского "Донбасса".
"Донбасс" будет принимать своих соперников на "Бобруйск-Арене". Украинская команда выступит вне конкурса, без права сыграть в финале.
В группу "Б" вошли семь команд, которые оспорят право выступить в следующем сезоне в группе "А".
Действующим обладателем Кубка Беларуси является "Гомель".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3176 BYN
|2.312 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.996 BYN
|1.994 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.1527 BYN
|3.14 BYN
|3.16 BYN