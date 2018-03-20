Умер чемпион мира и двукратный чемпион СССР по хоккею Юрий Шаталов

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В возрасте 72 лет ушел из жизни известный советский хоккеист Юрий Шаталов. Об этом сообщается на сайте клуба "Легенды хоккея".

Юрий Шаталов - чемпион мира, двукратный чемпион СССР в составе ЦСКА и "Крыльев Советов", участник суперсерии СССР-Канада 1972 года и серии 1974. По завершении карьеры игрока Шаталов работал тренером и выступал за ветеранский клуб "Легенды хоккея".

"Юрий Григорьевич на протяжении многих лет являлся членом нашей большой семьи - клуба "Легенды хоккея". Клуб "Легенды хоккея" выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.-0-