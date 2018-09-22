Умер председатель правления БАТЭ Анатолий Капский

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский, сообщили БЕЛТА в клубе.

Анатолию Капскому было 52 года. Он скончался сегодня утром.

"О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ - его заслуга. Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен. Он очень многое сделал - и не хотел останавливаться, строил планы, смотрел только вперед", - отмечается в сообщении клуба.

Анатолий Капский - один из создателей футбольного клуба БАТЭ. В 2017 году он оставил пост гендиректора ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты".-0-